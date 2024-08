Celso Portiolli homenageia Silvio Santos; veja outros famosos que lamentaram morte de apresentador

A morte de Silvio Santos, ocorrida na madrugada deste sábado (17), após uma broncopneumonia decorrente de infecção pelo vírus da Influenza, comoveu o País. Nas redes sociais, amigos e companheiros de TV prestaram condolências à família e relembraram a trajetória de sucesso do comunicador e empresário.

Apresentador de destaque do SBT e apontado como sucessor de Silvio na grade de programas de auditório da casa, Celso Portiolli se pronunciou sobre a morte de Silvio no Instagram.

Legenda: Além de patrão, Silvio atuou como mentor de Celso na televisão Foto: Reprodução/SBT

“Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande”, escreveu Portiolli.

“Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior”, concluiu Celso.

Outros famosos ligados ao apresentador e ao legado deixado pelo dono do SBT também lamentaram a perda de Silvio Santos. A atriz e comediante Nany People, que já passou pela emissora, destacou que o apresentador era um "mestre" que transformava "vidas, sonhos e realidades.

Legenda: Silvio e Nany People no Programa Silvio Santos, em 2021 Foto: Reprodução/SBT

"Seu amor, profissionalismo e determinação pelo trabalho são inspiração pra todos nós", escreveu a artista.

Legenda: Após fazer sucesso no Programa Raul Gil (Record e Band), Maisa ficou famosa pelas interações com Silvio em seu programa no SBT Foto: Reprodução/SBT

Quem também relembrou, em um texto longo e emocionado, a relação profissional e pessoal com o apresentador foi Maisa Silva, que começou a carreira na TV ainda criança e foi impulsionada como talento mirim pelo empresário.

"O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. 'Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?' pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam", destacou Maisa.

A jovem "discípula" de Silvio ainda afirmou que foi com o empresário que, desde cedo, "aprendeu valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade".

"E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT, local que eu sempre vou ter como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa", seguiu a artista.