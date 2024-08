Silvio Santos partiu neste sábado (17), aos 93 anos. Há 43 anos ele era casado com Íris Abravanel, que o acompanhou até seus últimos momentos. Íris foi a segunda esposa de Silvio, que anteriormente foi casado com Maria Aparecida Vieira, falecida em 1977.

A relação de Silvio Santos e Íris era discreta, mas mesmo assim não deixava de ser destaque na mídia. Uma das curiosidades sobre a história dos dois é que Silvio Santos foi padrinho de casamento de Íris Abravanel em 1967, o que foi revelado pela própria Íris em uma entrevista ao Danilo Gentili.

Na época, Íris tinha 19 anos, enquanto Silvio tinha 37, era separado e pai de Cintia e Silvia Abravanel, filhas do relacionamento com Maria Aparecida. O comunicador era primo do primeiro marido dela.

"Eu era noiva quando o conheci. Silvio Santos foi padrinho de casamento do meu noivo. É muito trágico. Ele foi padrinho do meu primeiro marido, já falecido. Agora posso contar", disse Íris.

Desaprovação do pai de Íris

Íris e Silvio se conheceram na praia. Eles começaram a namorar em 1974, cerca de um ano após a separação de Silvio e Maria Aparecida.

A relação foi, de início, desaprovada pelo pai de Íris. "Meu pai, quando soube, ficou três dias de cama. Ele ficou louco, dava soco na parede. 'Eu achava que minha filha era inteligente. Mas é uma burra, se meter com homem de televisão'. Ele queria matar o Silvio", afirmou Íris.

Crise devido ao ciúme

Eles se casaram em 20 de fevereiro de 1981 e tiveram uma breve separação em 1992 devido ao ciúme do apresentador. A briga se tornou pública e chegou a ir parar na polícia.

Do casamento com Íris, Silvio teve mais quatro filhas: Daniela Beyruti, hoje diretora artística da emissora, Patrícia Abravanel, que hoje apresenta o Programa Silvio Santos, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel, que também atuam nos negócios do pai.