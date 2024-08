'O verdadeiro e único rei da TV', diz Faustão sobre morte de Silvio Santos

Silvio Santos faleceu na madrugada deste sábado (17) deixando uma legião de fãs e admiradores. Parceiro de ofício do comunicador, Fausto Silva lamentou a morte do colega. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador, ele reverencia o homem a quem chama de "verdadeiro e único rei da TV".

"Assim como o Pelé e Ayrton Senna, Silvio Santos deixou um legado e uma marca, o verdadeiro e único rei da TV. Além do talento extraordinário, a história de vida é plena de persistência, personalidade, foco e criatividade. Ele deixa uma contribuição excepcional para a TV brasileira. Vai deixar muitas saudades", diz o texto.

A homenagem se estendeu nas redes sociais, onde Faustão publicou uma imagem antiga ao lado de Silvio com a legenda: "Um dos brasileiros mais brilhantes que já pisou por aqui". As informações são do gshow.

Estado de saúde de Faustão

Fausto já está em casa após internação no mesmo hospital onde estava Silvio, o Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (15). Filho do apresentador, João Silva atualizou o estado de saúde do pai ao Metrópoles e afirmou que a situação está sob controle.

"Meu pai está bem! Está em casa! Ele vai toda semana fazer tratamento, não está internado", declarou.

Luciana Cardoso, esposa do apresentador, também já havia falado sobre o assunto na sexta-feira (16). “Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele”, disse.

Faustão passou por transplante de rim em fevereiro deste ano e um transplante de coração em agosto do ano passado. Devido ao quadro sensível da última cirurgia, as visitas ao hospital se tornam mais frequentes.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. A informação foi publicada nas redes sociais do SBT. Ele estava afastado dos programas há dois anos devido ao tratamento de saúde.

Através de boletim médico, divulgado pelo hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, a causa da morte foi confirmada como broncopneumonia causada por infecção do H1N1. A morte do apresentador ocorreu às 4h50 da manhã.

Silvio havia sido internado no dia 18 de julho de 2024 para se recuperar de H1N1. A alta veio depois de dois dias. No entanto, em 1º de agosto, foi internado novamente para exames de imagem.