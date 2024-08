Raul Gil se emociona ao falar sobre Silvio Santos: 'Não vai morrer nunca'

O apresentador Raul Gil, 86 anos, se emocionou ao falar da morte de Silvio Santos em depoimento para as emissoras Globo e SBT. Ele afirmou que o amigo "nunca vai morrer" e que será "eterno" para o público brasileiro.

"Quem faleceu foi o Senor Abravanel. Silvio Santos não vai morrer", afirmou, em referência ao nome verdadeiro do comunicador. Raul Gil comparou a perda de Silvio com a do cantor Elvis Presley.

"Ninguém vai esquecer, ele é eterno", ressaltou na fala ao vivo para o SBT. Já para a TV Globo, Raul Gil declarou:

"Hoje é um dia muito triste pra mim e pro Brasil porque o Senor Abravanel faleceu, mas o Silvio Santos, não. Ele nunca vai morrer no coração, na mente de todo esse povo brasileiro".

"O Silvio Santos vai ser, pra nós aqui no Brasil, o que foi o Elvis Presley no mundo. Quem faleceu foi o Senor Abravanel. O Silvio Santos não vai morrer nunca, nunca, nunca...", diz Raul Gil.

O amigo definiu Silvio um "gênio" como apresentador e como empresário, além de ter destacado a importância dele na própria trajetória profissional