Lula decreta luto oficial de três dias no Brasil por morte de Silvio Santos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, neste sábado (17), luto oficial de três dias no Brasil em decorrência da morte do apresentador Silvio Santos. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

No Instagram, o chefe do Executivo Nacional homenageou o comunicador.

Mais cedo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, determinou luto oficial na Casa Legislativa por três dias. "Sua morte causa tristeza e consternação à sociedade brasileira", diz Pacheco em nota.

O Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista, onde o apresentador faleceu, já haviam decretado luto oficial de sete dias.

Veja também Zoeira Silvio Santos serviu de inspiração para personagem de Nas Garras da Patrulha; relembre o 'Seu Silva' Zoeira Quem são os irmãos de Silvio Santos? Conheça a história da família Abravanel Zoeira 'O verdadeiro e único rei da TV', diz Faustão sobre morte de Silvio Santos

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e morreu neste sábado (17), aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).

No dia da internação, em 1º de agosto, a assessoria do SBT chegou a afirmar que o comunicador passaria apenas por exames de imagem. Antes de se internar em agosto, Silvio esteve em julho no Albert Einstein cuidando de um quadro de H1N1. Na ocasião, ele teve alta dias depois para recuperação em casa.