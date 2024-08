Velório de Silvio Santos não vai acontecer a pedido do próprio apresentador, diz SBT

A família do apresentador Silvio Santos emitiu um comunicado divulgado na tarde deste sábado (17) no "Plantão SBT" informando que não haverá velório do empresário.

Silvio teria feito um pedido à família para que quando morresse não houvesse velório nem que a passagem dele fosse "explorada".

SBT informa a Nota Oficial da Família Abravanel sobre a morte de Silvio Santos:



"Ele pediu para não explorarmos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida" pic.twitter.com/Xi2XvouTrx — Deriky Pereira (@derikypereira) August 17, 2024

"Ele pediu para que, assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida” nota da família Abravanel

O texto ressalta que a decisão foi tomada em respeito ao desejo do apresentador e pediu a “compreensão de todos”.