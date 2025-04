Cauã Reymond detalha dieta para viver César em 'Vale Tudo': 'Caldinho de rã'

No ar em “Vale Tudo”, como César, o ator Cauã Reymond participou do “Mais Você”, nesta terça-feira (8), e detalhou a atual dieta para dar vida ao galã do remake.

"Minha dieta é intensa, mas é leve. Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate”, iniciou o ator.

Cauã também disse que “foge da farinha branca”. "Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem a melhora da performance esportiva, isso aconteceu com o Djokovic, tenista", citou.

'Caldo de rã e suco verde'

O ator ainda revelou que segue um protocolo específico para manter a imunidade alta. “Comecei a tomar um caldinho de rã... E quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. A maioria das vezes é uma só, de noite, mas quando é uma situação em que viajei muito, gravei até tarde e tenho trabalho de manhã, dou uma reforçada”.

Cauã contou que leva sua marmita para o trabalho, para não cair em tentação. “Hoje em dia levo minha marmita para o trabalho, e se eu for passar o dia fora, levo minha comidinha. Tento comer menos, de 3 em 3 horas”.