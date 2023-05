Integrante da equipe de Péricles é espancado até a morte em SP; cantor se pronuncia

O cantor Péricles usou as redes sociais para prestar homenagem ao integrante da própria equipe, Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 32 anos, espancado até a morte durante uma briga em um posto de gasolina de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (15), no município de Mauá, Região Metropolitana da capital paulista.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de SP, Eduardo teria chegado ao estabelecimento aparentemente embriagado. Após derrubar caixas de cerveja fora do posto, ele foi agredido repetidamente com socos no local.

Ainda mais tarde, o iluminador de palco do cantor Péricles foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo comunicado da SSP, ele deu entrada na unidade de saúde com politraumatismo.

"Ressalta-se que a natureza criminal pode mudar no decorrer do inquérito, sem prejuízo às investigações", completou o texto da pasta.

Homenagem de Péricles

Péricles publicou texto emocionado em homenagem ao amigo. "Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta, Edu! A sua genialidade, seu profissionalismo e seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos!", escreveu ele.

O autor do crime não foi identificado até o momento. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte pelo 1º Distrito Policial de Mauá, em São Paulo.