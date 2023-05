Que horas começa o programa Linha Direta hoje, quinta-feira (18)?

O programa Linha Direta retomou em maio de 2023, sob o comando do jornalista e apresentador Pedro Bial. Na edição desta quinta-feira (18), a morte de Henry Borel Medeiros será o tema. A atração exibida na TV Globo irá ao ar às 23h.

A exibição havia sido barrada por liminar judicial a pedido da defesa do ex-vereado Jairinho, acusado de matar o menino de 4 anos. Contudo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou decisão favorável à liberação da exibição do programa, na noite desta quarta-feira (17).

Caso Henry Borel

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.

Conforme o depoimento de Monique, ela teria acordado por volta de 3h30 e encontrado Henry caído. As imagens do elevador, porém, mostram que ela saiu de casa para levar a criança à emergência às 4h09. Henry passou o fim de semana com o pai, Leniel Borel de Almeida, e, na noite anterior à morte, no dia 7, foi deixado na casa da mãe. Mãe e padastro são réus Jairinho é réu por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança, além de coação de testemunhas. O ex-vereador está preso desde 8 abril de 2021. Monique é acusada de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva e falsificação ideológica. Monique também havia sido presa na mesma data que Jairinho. A ré teve a prisão revogada em agosto de 2022 pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela chegou a ser liberada em abril de 2022 após receber ameaças na cadeia, mas voltou à prisão meses depois. Durante primeiro interrogatório, Jairinho se declarou inocente. Monique alegou que estava dormindo na madrugada da morte do filho, e que foi avisada por Jairinho que Henry "tinha caído da cama".