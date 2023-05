Adriane Galisteu posta indireta após falas de ex, Roberto Justus

Um tweet da apresentadora Adriana Galisteu chamou atenção das redes sociais, na tarde de quinta-feira (18). Ela repostou um tweet de de Rita Lee após o empresário Roberto Justus lembrar da relação deles em um podcast. Durante a conversa, o paulista deu algumas declarações polêmicas sobre a apresentadora, alegando que havia muitas diferenças entre o casal.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar. Não tinha nada a ver, porque a gente é muito diferente. Dri gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas mais certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", comentou o empresário.

Legenda: Apresentadora postou foto dos anos 1980 em momento de descontração Foto: Reprodução/Instagram

Após a repercussão da entrevista, Galisteu foi ao perfil no Twitter e publicou um meme da cantora Rita Lee, que faleceu na última semana. "Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me f******* para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa".

Além disso, a apresentadora também repostou uma publicação no Instagram, uma foto quando tinha 25 anos de idade tomando sol de topless na praia.

Na legenda da foto de Galisteu, a legenda diz: "Foto de 1998 e do jeito que a Dri gosta, na praia, com seu biquininho, sorrisão e sem fazer marquinha na parte de cima". A imagem é do mesmo ano em que o casal esteve junto por oito meses.