Filha de Mick Jagger é presa em Ibiza, na Espanha, após agredir policiais

Jade Jagger, designer de joias e filha do astro Mick Jagger, foi presa na última quarta-feira (17), acusada de agredir, bêbada, agentes policiais em Ibiza, na Espanha. Segundo informações do jornal El País, os oficiais foram empurrados e atacados após chamada para atender ocorrência na qual Jade estaria tratando mal funcionários de um restaurante local.

Nesta sexta-feira (19), a designer deve permanecer à disposição da Justiça, após dois dias sob detenção da Polícia Nacional de Ibiza. A história toda teria começado após comportamentos agressivos do acompanhante de Jade Jagger, que ainda teria se mostrado "fora de controle" com os garços do estabelecimento.

Já no local, policiais teriam sido recebidos com insultos e ameaças pessoais. Uma ambulância foi chamada na tentativa de deter o homem, que foi atendido logo em seguida.

Jagger também teria agido da mesma forma, quando se lançou contra um dos policiais proferindo palavras de baixo calão em inglês e empurrando-os. Além disso, ela também é acusada de tentar pagar propina aos oficiais.

Jade é filha de Mick Jagger com a modelo Bianca Jagger e fez carreira ao longo dos anos como designer de joias. Os registros da passagem dela por Ibiza estão entre as últimas imagens do Instagram, quando postou foto à beira da piscina em hotel da ilha.