Filipe Ret recupera carro apreendido durante blitz e se pronuncia

O rapper Filipe Ret relatou nas redes sociais ter recuperado o carro de R$ 3 milhões, após ser parado em uma blitz e ter o veículo apreendido, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19). Nos stories do Instagram, Ret contou que a McLaren GT só foi levada por estar sem placa. O rapper ainda contou sobre o momento da abordagem.

"Estava legal, não bebi, fiz o bafômetro e fui aprovado. Fui conduzido para a delegacia porque estava sem a placa da frente do carro. Sempre sigo a lei. Tudo meu é dentro da lei. Pago meus impostos e tudo que tenho, graças a Deus, é absolutamente legal”, frisou.

O carro foi recuperado após o pagamento de uma multa e a recolocação da placa da frente. Ret ainda arcou com as taxas de reboque e depósito.

Entenda apreensão

Filipe Ret foi detido na madrugada desta sexta-feira (19), após ser parado na Lei Seca no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo. Informação é do O Globo.

De acordo com o portal, o rapper foi submetido ao teste do bafômetro e aprovado, mas teve de ser levado para a delegacia pela falta de placa no veículo. Ele dirigia uma MCLaren GT, avaliada em torno de R$ 3 milhões.

Legenda: Desde que comprou o veículo, em março deste ano, Filipe Ret o exibe em suas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Em depoimento à Polícia, Ret alegou que a identificação do veículo teria caído e ele não teria percebido. Ele foi liberado logo depois, mas o carro ficou apreendido.

A MCLaren foi comprada pelo rapper em março deste ano. E, desde então, ele exibia o carro nas redes sociais.