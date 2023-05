Filipe Ret é detido na Lei Seca e tem carro de R$ 3 milhões apreendido

Filipe Ret foi detido na madrugada desta sexta-feira (19), após ser parado na Lei Seca no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo. Informação é do O Globo.

De acordo com o portal, o rapper foi submetido ao teste do bafômetro e aprovado, mas teve de ser levado para a delegacia pela falta de placa no veículo. Ele dirigia uma MCLaren GT, avaliada em torno de R$ 3 milhões.

Em depoimento à Polícia, Ret alegou que a identificação do veículo teria caído e ele não teria percebido. Ele foi liberado logo depois, mas o carro ficou apreendido.

A MCLaren foi comprada pelo rapper em março deste ano. E, desde então, ele exibia o carro nas redes sociais.