Juliana Nalú nega ter ficado com Filipe Ret após exposição da ex do cantor em rede social

A modelo Juliana Nalú fez uma live no fim de semana para negar que teria ficado com o cantor Filipe Ret. Tudo começou quando o cantor publicou uma foto, sábado (12), ao lado da modelo e da cantora Maru. Nos comentários da imagem, que já foram apagados, Anna Estrella, ex de Ret, insinuou que Juliana, que era sua amiga, teria ficado com o ex-marido.

“Eu não fico com ninguém aqui do Brasil. Depois do meu ex, eu terminei há muito tempo, tem quatro anos, não me envolvi mais com ninguém. Aliás, essa pessoa, até pouco tempo, estava no meu close friends e sabe muito bem que eu estou com alguém, sabe muito bem que eu não estou solteira, então não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido”, disse Juliana na live para desmentir o assunto. A modelo é ex-namorada do rapper L7nnon.

Prints no Twitter

Durante a live de Nalú, Anna divulgou uma série de prints de conversas entre as duas no Twitter, e disse que Ret só conhece a modelo porque as duas eram amigas.

“Ele só te conhece porque você era minha amiga e eu abri as portas da minha casa e da minha vida para você, porque eu confiava em você, a ponto de te ajudar sempre e não medir esforços para isso. Eu sou assim, leal e verdadeira”, diz uma das mensagens que seriam de Anna Estrella para Juliana.

Após a confusão, domingo (13), Juliana Nalú chegou a pedir no Twitter para mulheres não incentivarem hate. “É assustador e machuca muito ver que uma mentira pode se tornar verdade tão rápido. Existem outras maneiras de lidar com as nossas inseguranças”, escreveu.

Na manhã desta segunda-feira (13), Anna também falou sobre o assunto e pediu para as pessoas evitarem o cancelamento. “Quero, por favor, pedir para não serem cruéis com as pessoas, é um novo dia, sem essa de cancelamento. Vamos lidar com isso de uma maneira melhor”.

“Eu apenas expus os prints porque ela fez uma live falando sobre a versão dela. Então foi a minha forma de me defender”, acrescentou Anna Estrella.