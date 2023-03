Filipe Ret apaga foto de Guimê após apostar R$ 100 mil na vitória do participante alvo de polêmica

Filipe Ret, que apostou R$ 100 mil na vitória de MC Guimê no BBB 23 e usava uma foto do rapper em seu perfil no Instagram, apagou a mídia e trocou por um retrato próprio, nesta quinta-feira (16), após polêmicas de assédio.

O rapper apostou no funkeiro em um site de jogos. "Por causa do coração dele", disse ao g1, em entrevista concedida ao portal no dia 2 deste mês de março, quando Guimê vivia um dos seus melhores momentos no programa, tendo sido responsável pelas indicações de Key Alves e Gustavo Benedetti ao Paredão — o que provocou a eliminação de ambos.

"Ele é um cara que me transmite pureza. Ele é o MC típico, representa a gente lá", disse Ret, que, segundo o g1, tem um contrato de publicidade com o site que usou para apostar na vitória de Guimê. No caso de uma possível conquista do primeiro lugar no BBB pelo MC, o rapper pode ganhar até R$ 1,7 milhão devido à jogada.

Legenda: MC Guimê e Filipe Ret são amigos e trabalham em parcerias musicais. Foto: Reprodução/Instagram

Parceria

Pouco antes de entrar no BBB, Guimê deixou gravada sua participação na faixa 'Visão de cria 3', da gravadora de Filipe Ret. A música deve ser lançada no dia 28 de abril, três dias após a final do reality show.

Embora tenha apagado a foto de Guimê de sua foto de perfil, Ret não comentou o caso até a publicação dessa matéria.

Polêmica de assédio

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos na bunda da intercambista, que voltou a afastá-lo.

Ainda na madrugada, Lexa, esposa de Guimê, que acompanhava a festa, confessou que não estava se sentindo bem e que estava insatisfeita com Guimê. Ela também fez questão de ressaltar o quanto estava se dedicando à participação do marido no BBB e, em seguida, retirou a hashtag 'TeamGuimê' do nome de usuário no Twitter.

"Sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu a funkeira.