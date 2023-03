Arthur Aguiar é comparado com Guimê na web após polêmica de assédio no BBB 23

MC Guimê segue alvo de críticas na internet devido ao seu comportamento com Dania Mendez, participante intercambista do BBB 23, na Festa do Líder dessa quarta-feira (15). Casado com a funkeira Lexa, que desabafou estar profundamente decepcionada com o marido, Guimê tem sido comparado com Arthur Aguiar, vencedor da edição passada, que se manteve fiel à esposa durante os meses de confinamento, apesar da fama negativa que carregava.

À época do BBB 22, Arthur era casado com a influenciadora Maíra Cardi, com quem viveu um relacionamento marcado por traições — teriam sido 16, segundo o próprio. Contudo, na casa mais vigiada do Brasil, ele não ficou com ninguém.

Nas redes sociais, fãs do reality show não deixaram passar a comparação. O nome de Arthur ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira (16) e internautas lembraram, inclusive, que Lexa contou que foi a responsável por revelar a Maíra algumas das traições de Arthur.

"Chocada que o Guimê fez o que nem o Arthur foi capaz de fazer", escreveu um usuário do Twitter. "Agora o marido dela está no BBB assediando uma mulher", lembrou outro, relacionando o caso ao fato de Lexa ter alertado Maíra sobre as traições. "Arthur Aguiar conseguiu ser mais decente que o MC Guimê", repercutiu mais um.

Decepção

Depois de ver Guimê protagonizar cenas tocando o corpo de Dania Mendez na Festa do Líder dessa quarta (15), Lexa foi às redes sociais se pronunciar sobre o caso. No Instagram, a funkeira escreveu um desabafo mostrando o quanto está decepcionada com o marido. "Ele nunca foi essa pessoa", ela disse.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação, nos últimos meses, pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa", comentou a cantora. "Tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Tô arrasada, no fundo do poço", revelou.