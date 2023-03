Key Alves critica postura de Dania Mendez no BBB 23: ‘pesado’

Key Alves entrou, nessa quarta-feira (15) no “La Casa de Los Famosos”, reality show mexicano, e acompanhou com os participantes do programa cenas da Festa do Líder MC Guimê no BBB 23. Nas imagens, foi possível ver uma cena em que a influenciadora Dania Mendez estava sentada no colo de Cara de Sapato.

Legenda: Em um momento da festa, Dania sentou no colo de Cara de Sapato Foto: Reprodução/Globoplay

Em conversa com os colegas de confinamento, Key comentou a postura de Dania e a criticou.

“Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar para o México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado. É o mesmo se eu estivesse com o Cowboy lá no Brasil, viesse para cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagina como ele ficaria lá? Horrível”, disse ela.

Os brothers que ouviram a opinião de Key concordaram com ela.

Em seu discurso, a jogadora citou indiretamente o ator mexicano Arturo Carmona, affair de Dania dentro do reality mexicano, que ela deixou para trás ao viajar para o Brasil.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Arturo aparentemente chateado após ver as cenas de Dania na festa.