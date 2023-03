Equipe de MC Guimê se pronuncia após assédio no BBB: 'não há justificativa'

A equipe de MC Guimê se pronunciou sobre a acusação de assédio contra a mexicana Dania Mendez nesta quinta-feira (16). Conforme o posicionamento, os administradores "lamentaram os episódios" e pediram "sinceras desculpas a todas as pessoas envolvidas".

"Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora", diz texto.

Segundo a nota, a equipe se compromete em mostrar todas as imagens para que Guimê veja "o quão grave se trata o que aconteceu".

"Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs", finaliza a nota.

Após os acontecimentos, a esposa do cantor, Lexa, foi às redes sociais, novamente, se pronunciar. No Instagram, a funkeira escreveu um desabafo mostrando o quanto está decepcionada com o marido. "Ele nunca foi essa pessoa", ela disse.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação, nos últimos meses, pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa", comentou a cantora. "Tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Tô arrasada, no fundo do poço", continuou.

Assédio em festa

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos na bunda da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja: