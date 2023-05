Tati Zaqui denuncia ex-namorado, Thomaz Costa, por agressões físicas e ameaças

A cantora Tati Zaqui foi à Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo, na última quinta-feira (18), para registrar um boletim de ocorrência conta o ator Thomaz Costa. O ex-namorado dela foi denunciado por ameaça, lesão corporal, violência doméstica e psicológica, e dano ao patrimônio. As informações são do Metrópoles.

Em outubro de 2022, eles começaram a namorar, mas os dois tinham um relacionamento cheio de idas e vindas. Tati relatou que Thomaz começou a ter um comportamento abusivo a partir de novembro do ano passado.

A jovem precisou lidar com ameaças, agressões físicas, episódios de ciúmes, e ofensas verbais. Porém, apesar desse comportamento, os dois reataram o namoro algumas vezes por ela acreditar nas promessas dele de mudança de comportamento.

Ciúme descontrolado

Quando Thomaz estava com ciúmes, costumava quebrar objetos, tapar a boca de Tati para conter os gritos e ofendê-la com xingamentos. “Você é pior que put*” e “Você é pior que o demônio” foram frases proferidas por ele.

Além disso, durante uma viagem dela a trabalho para o Rio Grande do Sul, Thomaz acusou que ela o estava traindo. "Fez diversas ligações, com cobranças e ciúmes, não aceitando quando o celular estava fora de área”, detalhou.

Como não conseguia trabalhar, terminou com ele. Porém, isso apenas intensificou o comportamento violento.

“A partir daí, com medo, e não vendo outro jeito do agressor se distanciar e acalmar, Tati abriu uma live no Instagram, dizendo aos seus seguidores que, se não voltasse, alguma coisa teria acontecido consigo, vindo a mostrar todos os objetos que estavam jogados no chão”, detalhou o B.O.

Ajuda profissional

Durante o namoro, o ex-participante de A Fazenda 14 começou a fazer terapia, buscando melhorar o comportamento. Porém, o registro do boletim de ocorrência aponta que Thomaz seguiu sendo ciumento, e praticando violência física e verbal.

Em um dos casos de violência, o ator a impediu de sair do apartamento dele. A situação só conseguiu ser resolvida depois de ligarem para a mãe dele.