Instagram de Thomaz Costa é desativado após polêmicas com Tati Zaqui

O perfil no Instagram do ator Thomaz Costa foi desativado, na noite desta segunda-feira (6), em meio às polêmicas de seu relacionamento com a cantora Tati Zaqui.

"Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida", mostra o perfil dele na plataforma.

Nas redes sociais, internautas relatam que o ator postou uma foto nua minutos antes de ter a conta removida.

Legenda: Conta do Instagram de Thomaz Costa foi desativada Foto: Reprodução

A crise entre Thomaz e Tati, que começaram a se relacionar dentro do reality A Fazenda 14, foi exposta nesta segunda-feira. Por meio dos Stories do Instagram, Thomaz publicou uma foto, sem citar nomes, com a legenda: "Vício em ser vítima".

Exposição

No domingo (5), Tati afirmou que estava internada. A cantora compartilhou outros detalhes de sua saúde nesta segunda, revelando que perdeu 4 kg.

"Meu emocional ataca meu estômago e gastrite. Eu vomito muito e não consigo comer nada. Fiz esses quatro shows sem conseguir me alimentar, apenas líquidos. Por isso estou aqui, para repor. Já estou me sentimento melhor, não se preocupem", disse a ex-Fazenda.

Tati Zaqui Cantora Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas e mentirosas. (...) calada não ficarei mais

Os dois deixaram de se seguir no Instagram, outro fato que contribuiu para internautas comentarem sobre o suposto término do relacionamento. O perfil de Tati ainda mostra as publicações ao lado do ator.