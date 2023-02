Enquete BBB: parcial atualizada aponta Tina como 3ª eliminada do reality

O segundo paredão do 'Big Brother Brasil' 23 deve terminar de forma negativa para a participante Tina Calamba, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. No levantamento, ela aparece com 66.50% das intenções de voto dos leitores para deixar a casa mais vigiada do País.

Enquanto isso, Cezar Black, mais votado pelos colegas de confinamento, apareceu em 2º lugar com 22,1% dos votos, contra 11,4% dos leitores desejando a eliminação do ator Gabriel Santana.

O resultado oficial da berlinda será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (7).

Veja como foi a formação do Paredão

Durante a formação do paredão, o anjo Christian escolheu imunizar Key Alves, enquanto o líder Gustavo mandou Tina Calamba direto à berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Assim, o mais votado entre os confinados foi Cezar Black, com nove votos.

Logo depois, Paula soube como funcionaria a dinâmica do 'Poder Curinga' esta semana e, por fim, acabou mandando Gabriel Santana ao Paredão e salvando Domitila.

Com o contragolpe de Gabriel, Amanda foi chamada ao Paredão, mesmo voto dado pelo ator no confessionário na noite de domingo. Assim, ele, Amanda e Cezar puderam participar da prova Bate e Volta.

Na prova, os brothers tiveram que montar o maior número de pares possíveis em uma espécie de jogo da memória.

Gabriel e Amanda seguiram para a fase final e, enquanto isso, Cezar foi confirmado na berlinda. Depois disso, Amanda fez mais acertos que Gabriel e escapou da tensão.

