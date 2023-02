Filhas de Gugu declaram apoio à mãe em briga judicial

Sofia e Marina Liberato, filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, declararam apoio a mãe, Rose Miriam, em post no Instagram, publicado no último fim de semana.

Rose busca o reconhecimento da união estável com o apresentador, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Desde sua morte, a herança de Gugu está em discussão nos tribunais.

“Essa é a nossa resposta para as últimas matérias veiculadas, que visam agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai. Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve”, escreveram as irmãs em post compartilhado na rede social. Nas imagens, elas compartilharam fotos dos pais juntos, e uma delas com a mãe.

Gugu deixou 75% do seu patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, para os três filhos - ele ainda é pai de João Augusto, e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Rose entrou com um processo buscando o reconhecimento de união estável. Com a ligação reconhecida pela Justiça, ela também teria direito a uma parte do valor deixado por Gugu.

Apesar do apoio das gêmeas, Rose não tem o respaldo do filho mais velho, João Augusto, e da sogra, Maria do Céu. Em carta enviada em 2021 ao jornalista Lauro Jardim, João Augusto disse ter "confiança total" na tia, que foi "nomeada em vida" pelo pai "como a responsável para cumprir o testamento e cuidar e proteger" das gêmeas, menores de idade na época da morte.

“Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho”, disse ele na ocasião.

Maria do Céu, por sua vez, chegou a declarar em entrevista ao Fantástico que Rose Miriam e Gugu não tinham um relacionamento.

Relação com Thiago Salvático

Em janeiro deste ano, o chef de cozinha Thiago Salvático perdeu a ação judicial que movia para reconhecer o suposto relacionamento que tinham com Gugu. Segundo o chef, o juiz entendeu que o reconhecimento da união não seria possível, pois os dois nunca foram vistos juntos.

“A justificativa do juiz para negar o reconhecimento, apesar das provas, foi de que não tínhamos a publicidade suficiente do relacionamento. E ele não ouviu nem mesmo as testemunhas”, disse Thiago, afirmando que irá recorrer da decisão.