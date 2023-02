Key Alves diz ter visto assassinato de Leandro Lo, e amigos do lutador pedem testemunho

Durante conversa com Antônio “Cara de Sapato” na sala do BBB 23, no último sábado (4), a jogadora de vôlei Key Alves revelou ter testemunhado a morte do lutador Leandro Lo. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a confissão da atleta viralizou na internet, e amigos de Lo utilizaram as redes sociais para pedir que a participante prestasse depoimento sobre o caso.

Momentos antes de realizar a declaração, Alves conversava com os colegas de confinamento Domitila Barros e Cristian Vanelli, no quarto “Fundo do Mar”, quando contou que já havia presenciado a morte de uma pessoa. No mesmo diálogo, Cara de Sapato relatou ter perdido o amigo lutador, assassinado após confusão em uma festa.

Após o fim da conversa, em outro cômodo da casa, a jogadora de vôlei aproximou-se de Antônio, revelando que estava na festa em que Leandro Lo foi morto e que testemunhou a ação: “eu vi tudo, foi na minha frente”.

A afirmação de Alves levou o participante às lágrimas, tendo que ser consolado pela própria colega de confinamento.

O diálogo entre os brothers viralizou na internet, e não demorou a chegar aos amigos de Leandro Lo, que pediram, através das redes sociais, para que Key Alves prestasse depoimento sobre o caso.

Um deles foi o lutador William Carmona, que utilizou os stories para pedir justiça pelo amigo: “esperamos seu depoimento, Key Alves, sobre o crime que matou a lenda Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado”. O pedido foi reforçado pelo atleta Marcus Almeida, também conhecido como “Buchecha”, que compartilhou a publicação de Carmona.

RELEMBRE CASO

Leandro Lo morreu após ser atingido com um tiro na cabeça, em agosto do ano passado, durante um show do grupo Pixote, no Clube Sírio, em São Paulo. O lutador chegou a socorrido e levado ao hospital, mas, na unidade de saúde, teve a morte cerebral constatada.