Key Alves e Gustavo 'movimentam o edredom' no Quarto do Líder no BBB 23

O casal Gustavo e Key Alves foi junto para o edredom e protagonizaram uma noite quente no Quarto do Líder do BBB 23. Sem outros convidados no cômodo, eles aproveitaram para trocar carícias mais intensas mesmo diante das câmeras.

Na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 5h30, os dois deixaram a companhia dos colegas de confinamento e foram deitar sozinhos no local. Key até se preparou para dormir, mas Gustavo começou a pegação.

Em meio a sussurros, Key levou uma punição da produção pela conversa com o Cowboy sem microfone. A sister perdeu 50 estalecas pelo aviso, que não atrapalhou em nada o clima entre o casal.

Quando Key foi para cima de Gustavo, mesmo cobertos pelo edredom da cama, foi possível ouvir os gemidos da atleta. Por conta disso, as câmeras do pay-per-view, em que é possível assistir à movimentação na casa ao vivo, cortaram o sinal do quarto.

"Você pega esse preservativo, a galera acha que a gente fez alguma coisa", disse Gustavo a Key, logo após o retorno do sinal da transmissão. "Mas a gente não fez, a camisinha tá ali. Eu tava zoando", disse ela.

Dúvidas

Apesar da pegação mais forte, Key parece ter sentido dúvidas se deveria ou não transar com o parceiro no confinamento do BBB 23. Segundo ela, a opinião da própria família e até do público seriam fatores importantes a serem considerados.

"Nossas famílias são muito parecidas, do interior... Machuca. Não sei como seria a reação deles", disse ela, ainda citando o fato do preconceito por ela ser mulher.

"Mas o povo vê o lance da menina. Tem muito isso. Eu falei: 'Você querendo ou não tem isso, você é o homem. De mim vão falar muito", se questionou sobre o assunto, mas não definiu um veredito.