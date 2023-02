Novo líder do BBB 23, Gustavo define alvos para o próximo Paredão

Após vencer a Prova do Líder do BBB 23, Gustavo revelou, na madrugada desta sexta-feira (3), que tem em mente o nome de dois participantes para indicar ao próximo Paredão. Em conversa com a companheira Key Alves, ele disse que Tina e Bruno Gaga estão na mira.

"Não sei se coloco o Gaga [Bruno] ou a Tina", contou o empresário ao avaliar o painel tático da academia.

Ao ser questionado pela jogadora sobre quais seriam as justificativas para escolher a dupla como alvo, o fazendeiro explicou que, no caso da Tina, algumas atitudes dela e a falta de interação entre eles o motivaram: "O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela", detalhou.

"Vai todo mundo no Alface [Ricardo] ou no Gaga", avaliou Key e, em seguida, argumentou que, se o biomédico for ao Paredão pelos votos da casa, ele tem chance de vencer a prova Bate-Volta, o que poderia não ser interessante para o grupo dela e do fazendeiro.

"Mas não posso colocar ele de cara, porque já falei para ele que ele não era minha opção de voto primeiro", explicou Gustavo.

"O importante é que vai ter pelo menos dois deles no Paredão dessa vez, e só um nosso", avaliou a jogadora de vôlei.

A atleta ainda analisou que o Quarto Deserto deve votar em Domitila Barros ou Gabriel Santana.

No fim da conversa, Gustavo frisou a falta de afinidade com Tina e concluiu: "É isso, vou pôr ela".

