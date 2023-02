Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como é dinâmica desta quinta (2)

A terceira Prova do Líder teve início nesta quinta-feira (2) no BBB 23. Gustavo foi o vencedor e garantiu não apenas uma temporada no VIP e imunidade, como a chance de indicar um alvo no jogo para o Paredão de domingo (5).

Nesta semana, todos os brothers participaram da prova. O então líder Cara de Sapato não teve direito a vetar nenhum oponente.

A disputa teve muitos participantes desclassificados e foi decidida no último segundo, após a revisão da prova de Gustavo, que havia sido desclassificado.

Após consagrado líder, Gustavo escolheu Key, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila para o seu VIP.

Entenda a dinâmica

A disputa para a liderança da semana envolve equilíbrio e agilidade. Os brothers devem completar um circuito com diversos obstáculos, apertando botões e procurando cards ao longo do caminho.

Os participantes realizaram a prova de dois em dois; e o menor tempo de todos levou a liderança.

Os brothers são desclassificados ao pisar no chão ao longo do circuito, esquecer de apertar algum botão ou se não encontrarem todos os cards.

Veja os melhores tempos válidos da prova:

Gustavo: 31,238 segundos Cristian: 34,518 segundos Gabriel Santana: 37,168 segundos Cara de Sapato: 39,681 segundos Larissa: 46,846 segundos Tina: 47,328 segundos Bruna: 55,516 segundos Guimê: 60,776 segundos Amanda: 66,722 segundos

Foram desclassificados da prova Paula (pisou no chão), Aline (não concluiu), Bruno (não concluiu), Key (caiu no chão), Domitila (pisou no chão), Ricardo (pisou no chão), Fred Nicácio (não apertou um botão), Sarah (caiu no chão), Marvvila (pisou no chão), Fred (caiu no chão) e Cezar Black (pisou no chão).

Gustavo havia feito o melhor tempo da prova, mas a produção entendeu que ele havia pisado no chão, eliminando-o. A prova do fazendeiro foi revista, ao final da disputa, e as imagens se mostraram inconclusivas. Com isso, ele levou a liderança.

Domitila torceu o pé durante a prova e foi levada para atendimento médico pela produção do BBB.

CONFIRA VIP E XEPA DA SEMANA:

VIP

Gustavo;

Key;

Fred Nicácio;

Gabriel Santana;

Cezar;

Marvvila.

XEPA

Bruna Griphao

Ricardo

Tina

Domitila Barros;

Cristian

Sapato;

Amanda;

Bruno;

Aline;

Fred;

Guimê;

Larissa;

Paula

Sarah

Cronograma

Quinta-feira (2): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (3): Poder "Curinga"

Poder "Curinga" Sábado (4): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (5): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (7): Eliminação

