Key Alves revela ter coragem de 'movimentar o edredom' no BBB 23 e convida Gustavo: 'Vamos?'

O casal Key Alves e Gustavo esquentou a relação, na madrugada desta quinta-feira (2), durante a Festa do Líder do BBB 23. Os dois conversaram sobre a possibilidade de avançar nas carícias e acabar "movimentando o edredom" no programa.

Eles trocam beijos na sala do reality show quando a jogadora de vôlei mencionou que Paula comentou com ela que, caso estivesse com alguém na casa, "já teria transado". Em seguida, ela disse que também não ver problemas em compartilhar momentos mais íntimos na frente das câmeras. "Não me atiça", respondeu o fazendeiro rindo.

“É muito sério, eu não tô nem aí. Pago minhas contas, você paga as suas? Então pronto. Você não quer?”, perguntou a atleta ao parceiro. Gustavo questionou se ela realmente tem coragem, e ela confirmou, rindo, e o convidou: "Vamos?".

A gente transa lá no Quarto do Líder. Transo fácil, facinho", disparou Key.

Ainda no papo, os dois planearam ganhar a próxima liderança. Depois, eles foram juntos para o quarto Fundo do Mar, onde trocaram amassos mais intensos, mas decidiram retornar para a festa. O casal ainda brincou com as câmeras: "Ah, dá um minuto para nós, cara. Cinco minutos, cara!".

