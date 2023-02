Bruna Griphao comenta sobre Gabriel após recado do eliminado: 'nem parece ele'

A atriz Bruna Griphao comentou sobre a aparência de Gabriel Tavares, eliminado do BBB 23 nessa terça-feira (31) com 53,3% dos votos, após o recado dele para os brothers. Dentro do programa, os dois tiveram um envolvimento amoroso, apontado como tóxico.

No Recado do Eliminado, exibido para os participantes na tarde desta quarta-feira (1º), Gabriel pediu que eles "continuem jogando como estão jogando".

"Acredito que já tenho meus favoritos aqui, eles sabem quem são. Aproveitem enquanto há tempo, porque parece que não passa o tempo aí, mas é muito rápido e vou estar acompanhando vocês", disse o ex-bbb.

Após a mensagem, os brothers comentaram que Gabriel estava 'diferente'. Paula, dupla do brother na primeira semana, avaliou que ele estava retraído e com cara de choro.

"Até fisicamente, você olha e nem parece ele", apontou Bruna, concordando. A atriz estava ao lado de Gabriel na noite de eliminação e se emocionou com a saída dele.

Na despedida, os dois se abraçaram algumas vezes e ela chegou a pedir desculpas ao paulista, que disse que a encontraria após ela sair do programa e que a sister foi especial para ele.

Relacionamento tóxico

Na semana passada, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a dar um recado para os participantes, alertando que algumas falas e comportamentos de Gabriel não eram aceitáveis.

"Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", disse.

Os dois cortaram o envolvimento amoroso após o recado do apresentador, mas continuaram próximos.

Minutos após a saída, Bruna desabafou para os brothers e foi consolada por Fred Nicácio. "Ele está protegido lá fora, nada acabou aqui. Todo mundo tem uma segunda chance na vida. Ele está tendo a dele. Ele vai aproveitar", disse o médico.