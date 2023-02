Gabriel, 2º eliminado do BBB 23, deixa recado para grupo: 'continuem jogando como estão'

O 2º eliminado do BBB23, o modelo Gabriel Tavares deixou um recado para os brothers que continuam na casa mais vigiada do Brasil. Nesta quarta-feira (1º), ele apareceu na televisão da sala, focando principalmente no grupo do Quarto Deserto."Quero passar que sejam fortes, continuem jogando do jeito que a gente tava jogando", disse.

Com a aparição do ex-BBB, a participante Paula começou a chorar, sendo consolada por Aline. “Não deu nem tempo de sentir saudades minhas, mas já vim passar uma palavrinha. Tudo que vivi foi muito intenso, independente de jogo, de tudo.

Gabriel Tavares Ex-BBB "Quero passar que sejam fortes, continuem jogando do jeito que a gente tava jogando. Acredito que já tenho meus favoritos aqui, eles sabem quem são. Aproveitem enquanto há tempo, porque parece que não passa o tempo aí, mas é muito rápido e vou estar acompanhando vocês".

O ‘Recado do Eliminado’ é uma nova dinâmica da edição, que permite os mais votados pelo público no paredão deixarem um último aviso aos que seguem no jogo.

Eliminação de Gabriel

Gabriel foi o 2º eliminado programa na terça-feira (31), com 53,3% de rejeição. O brother deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Cezar e Domitila, ambos do Quarto Aquário.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Domitila e Cezar terminaram o 2º paredão com 46,09% e 0,61% dos votos, respectivamente. Ao todo, a berlinda registrou 100.089.771 votos. O prêmio subiu para R$ 1,7 milhão.

