Reação de Paula à eliminação de Gabriel no BBB 23 vira piada nas redes: 'velório'

Da Casa de Vidro à casa mais vigiada do Brasil, o participante Gabriel Tavares, conhecido como Gabriel Fop, deu adeus ao BBB 23 na noite dessa terça-feira (31). A eliminação, que movimentou as redes sociais, também abalou os participantes, cujas reações logo viralizaram, tornando-se "memes".

Uma das “sisters” que mais sofreram com a saída de Fop, e acabou virando piada, foi Paula Freitas. A participante entrou no reality junto ao eliminado, e, ao vê-lo retornar ao “mundo real”, desabou no choro. A cena, rapidamente, gerou comentários dos usuários, que lembraram do icônico “velório da Flay” no BBB 20.

Tentando consolá-la, Fred Nicácio embalou a colega de confinamento, e, mais uma vez, o momento virou meme, chegando a ser comparado com pinturas renascentistas.

Enquanto Paula ainda se recuperava, a produção do programa iniciou a dinâmica que demonstrava o aumento do prêmio final, em que moedas douradas despencam em um recipiente que simula uma máquina de cartão de crédito.

A ação, embalada pela música animada de seu patrocinador, arruinou o drama do momento, arrancando ainda mais risadas dos usuários.