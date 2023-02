Pai de Bruna Griphao comenta saída de Gabriel do BBB 23: ‘vai em frente’

Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, comentou no Instagram a eliminação do modelo Gabriel Tavares, nesta terça-feira (31) do BBB 23, com 53,3% dos votos do público.

Bruna e Gabriel tiveram um relacionamento tóxico na casa.

Legenda: Pai da atriz fez publicação no Instagram Foto: Reprodução

“Só é um jogo, vai em frente. Paz!”, escreveu, em postagem, o pai de Bruna Griphao.

Há alguns dias, Kakau já tinha dito, em entrevista ao Gshow, que não tem nada contra Gabriel: “Só acho que os dois precisam de ajuda. Acho que eles se curtem, mas o momento é complexo e de muita reflexão de ambas as partes”, comentou.

Na mesma entrevista, Kakau chegou a elogiar Larissa, dupla de Bruna no reality e que afastava a atriz do ex-affair, para que eles não reatassem o relacionamento no reality show. “Só o fato de a Larissa estar conversando e pautando alguns assuntos importantes é louvável, acho uma ótima parceira”.

Segundo Paredão do BBB 23

No segundo paredão do BBB 23, Domitila recebeu 46,09% dos votos, e Cezar 0,61%. Com a porcentagem pequena, Cezar Black entrou no top 10 de menos votados da história do reality show.