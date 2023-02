Gabriel não se aprofunda sobre relação tóxica com Bruna em conversa com Ana Maria Braga

Eliminado do BBB 23, Gabriel Fop foi o convidado para o café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (1º). Diferente do esperado nas redes sociais, no entanto, o modelo não foi muito questionado sobre o relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao no jogo.

Antes de citar o envolvimento criticado pelos espectadores do programa, a apresentadora mostrou cenas do casal e falou sobre a comoção dos participantes da casa com a saída. Apesar disso, não citou abertamente o recado dado por Tadeu sobre as atitudes abusivas de Gabriel na casa do Big Brother Brasil.

Ana comentou a torcida da equipe de Bruna Griphao pela saída do rapaz. Ele revelou que preferiu não entrar em contato com a repercussão nas redes. "Uma coisa que eu já imaginava e acho uma reação super justa, tanto para a família como para a carreira dela. Tem que cuidar dela mesmo, independente do que ela disse na casa", disse Gabriel.

No fim, a apresentadora chegou a questioná-lo mais diretamente sobre o discurso tóxico. "Eu quero servir de exemplo em relação a isso. Eu queria ser esse cara que errou e tenha uma reação de arrependimento", completou.

Relações no programa

Sobre as relações criadas no reality show, o ex-BBB citou a intensidade dos eventos vivenciados na casa do programa.

"Quando a gente está aqui de fora, a gente não imagina o quanto. Consegui criar relações de amizade que foram sinceras, tanto que eles viram o quanto eu fiquei mal com toda a situação com a Bruna", pontuou o rapaz.

Enquanto isso, questionado sobre a relação com Paula, com quem veio da Casa de Vidro, Gabriel revelou por quem torce para o papel de campeão da 23ª edição do programa.

"A Paulinha ali fez de tudo por mim até onde o braço dela alcançava. Independente do que ela fizer no jogo, ela merece minha confiança e minha torcida vai ser sempre para ela para ganhar tudo", definiu.

Apesar das discussões sobre o caráter tóxico do relacionamento com Bruna, extremamente criticado pelo público, a entrevista tentou levantar o assunto de um possível relacionamento fora do jogo. "A gente tem uma relação de amizade, de respeito", se limitou ele nas palavras.

No fim, o ex-brother ainda foi questionado sobre quem indicaria ao paredão esta semana e não hesitou ao afirmar que indicaria Fred Nicácio por conta das atitudes no programa.