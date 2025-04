Luana Piovani critica Cauã Reymond por polêmicas em Vale Tudo e o compara a Brad Pitt: 'Não vale nada'

Em meio às recentes polêmicas envolvendo Cauã Reymond, Luana Piovani utilizou as redes sociais para criticar o ator. Em uma publicação feita nessa sexta-feira (18), a ex-global fez um alerta para as mulheres não confiarem em homens com a "fuça bonita".

"Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada", escreveu Piovani ao repostar uma coluna da jornalista Luciana Bugni, do Uol, sobre Reymond.

Legenda: No texto repostado por Piovani, a colunista critica o comportamento de Reymond diante as polêmicas atuais Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora fez referência ao astro norte-americano Brad Pitt que, assim como o ator brasileiro, possui um longo histórico de confusões. Entre elas, estão acusações de supostas agressões feitas por Pitt contra os filhos e a ex-esposa, Angelina Jolie, além de disputas judiciais e um divórcio conturbado.

Brigas de Cauã Reymond em "Vale Tudo"

Nessa semana, o nome de Cauã Reymond ficou em alta após desentendimentos do ator com colegas de elenco da novela "Vale Tudo" serem revelados na imprensa. Segundo a revista Veja, o intérprete de César teria discutido com Humberto Carrão e Bella Campos.

Ainda conforme o colunista Léo Dias, Bella fez uma denúncia formal contra Reymon à direção da Globo, acusando o colega de profissão de possuir comportamento "debochado, displicente, agressivo e machista".

Fontes do site Notícias da TV afirmaram que executivos do alto escalão da emissora ficaram incomodados com a repercussão da suposta discussão entre os atores, negando que exista uma denúncia contra Reymond no Compliance.

Já a colunista Carla Bittencourt aponta que, devido às tensões nos bastidores, várias cenas entre os dois atores não foram filmadas, o que acabou resultando na interrupção das gravações da novela por quinze dias.