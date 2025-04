Ex-BBB Eva Pacheco curte show de Nattan e encontra Rafa Kalimann em praia no Ceará

A participante do Big Brother Brasil 25 Eva Pacheco marcou presença em uma festa na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última sexta-feira (18). A bailarina cearense curtiu o show do conterrâneo Nattan e encontrou a namorada do cantor, a também ex-BBB Rafa Kalimann.

Além de Nattan, a festa contou com shows da banda Menos é Mais e de Thiago Freitas. Segundo a equipe de Eva Pacheco, o encontro dela com Rafa Kalimann rendeu comentários sobre a semelhança física entre as duas ex-BBBs.

Após a participação no reality show, Eva chegou a Fortaleza na última quarta-feira (16). Ela foi recepcionada por uma multidão no Aeroporto Internacional Pinto Martins e celebrou o carinho dos fãs, amigos e familiares. A bailarina concedeu entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, na quinta (17).

Nos próximos dias, Eva Pacheco retornará ao Rio de Janeiro para acompanhar de perto a final do BBB 25. Ela torce para a amiga e também cearense Renata Saldanha ser a campeã do reality.

Legenda: Eva Pacheco encontrou a também ex-BBB Rafa Kalimann Foto: Divulgação

Eva está de olho na carreira artística

A ex-sister deve voltar para o Rio de Janeiro para cumprir acordos firmados com a TV Globo, incluindo participar da final do BBB 25, como de praxe em todas as edições. Após sair da casa, Eva revelou ter recebido uma enxurrada de informações e uma série de compromissos profissionais.

Após o fim da edição do reality, a ex-sister cearense, que é bailarina e fisioterapeuta, não deve retomar de imediato as antigas profissões. Eva revelou que estão em andamento várias oportunidades de trabalhos, e não descarta investir na carreira de atriz e apresentadora.

Pós-BBB tem muita loucura, muita movimentação. Ainda tenho compromissos a cumprir lá na Globo, mas a gente está se movimentando, trabalhando e abraçando todas as oportunidades. Vem planos legais que em breve vou dizer para vocês. Eva Pacheco Sobre o futuro após o BBB 25

