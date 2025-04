Médico de Amado Batista diz que ele tomou 'plus de testosterona' antes de casar

O médico do cantor Amado Batista, Bernardo Guimarães, contou que o artista o procurou antes de casar com a Miss Calita Franciele, de 23 anos. O artista, que tem 74 anos, pediu conselhos sobre o relacionamento com uma mulher 50 anos mais nova.

"Ele me perguntou: 'Doutor, o que você acha de eu casar com uma moça 50 anos mais jovem?'. Eu disse: 'Ué, você está com 74 anos, com idade de um jovem de 40, metabolicamente falando. Perdeu 30kg, já está disposto para trabalhar. Você ainda vai ter uma sobrevida longa ainda. Então, aproveita a beleza da vida, seja feliz'. Opinião de um médico, que a gente acabou se tornando amigo hoje", disse ele, ao podcast Colmeia Cast.

O profissional ainda relatou que deu um "plus de testoterona" para Amado antes do casório. “Ele casou, está bem, tranquilo. Até dei um plus na testosterona dele para ele passar uma lua de mel feliz”, afirmou Bernardo, se referindo a uma reposição hormonal.

Amado e Calita se casaram no dia 15 de março na fazenda do cantor, avaliada em R$ 350 milhões, no Mato Grosso. Eles se conheceram no ano passado, durante um show do artista.