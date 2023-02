Cara de Sapato revela ter alguém fora do BBB 23 e que não deve se envolver com sisters

Durante a própria Festa do Líder no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira (2), o lutador Cara de Sapato revelou que não pretende se envolver com ninguém durante o reality show. Segundo o brother, ele tem uma pessoa fora da casa com quem ainda tem assuntos pendentes.

Amanda, Sarah e Tina são algumas das participantes do programa com quem o nome do atleta é relacionado por usuários nas redes sociais, que torcem pela formação de mais um casal na edição. No entanto, como esclareceu o lutador de MMA, em conversa com Cezar Black, isso não deve acontecer.

"E aí, as meninas? Sarah e Tina estão loucas por você", começou questionando o enfermeiro. "Não, estou de boa. Quero curtir e aproveitar", respondeu Cara de Sapato. "Eu tô muito tranquilo aqui dentro", concordou Black.

"Tem uma pessoa lá fora que tenho que resolver um negócio. Só se eu chegasse aqui e me apaixonasse por alguém loucamente", explicou o lutador.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.