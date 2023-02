Domitila machuca pé em Prova do Líder do BBB 23 e sai para atendimento

Domitila machucou o pé durante a Prova do Líder do BBB 23 desta quinta-feira (2). A sister foi encaminhada para atendimento médico pela produção do programa.

Segundo Key Alves, que disputou a prova ao lado de Domitila, a miss precisou ser levada de ambulância.

A prova pela liderança, vencida por Gustavo, envolvia equilíbrio e agilidade. Os brothers deveriam passar por um circuito com rampas e obstáculos.

Muitos participantes foram desclassificados por pisar no chão ou cair. Domitila afirmou que havia torcido o pé logo após o apresentador Tadeu Schmidt informar que ela estava fora da prova.

Ao chegar na sala da casa, Key contou aos outros participantes que viu Domitila saindo na ambulância.

No fim do programa, Tadeu afirmou que a sister deveria voltar para o programa em breve.