Gugu Liberato e Thiago Salvático não eram um casal, decide Justiça; chef irá recorrer

O chef de cozinha Thiago Salvático perdeu a ação judicial que movia para reconhecer o suposto relacionamento com o apresentador Gugu Liberato, morto em novembro de 2019 em acidente doméstico.

A informação foi confirmada por Thiago ao portal F5. Segundo o chef, o juiz entendeu que o reconhecimento da união não seria possível, pois os dois nunca foram vistos juntos.

"A justificativa do juiz para negar o reconhecimento, apesar das provas, foi de que não tínhamos a publicidade suficiente do relacionamento. E ele não ouviu nem mesmo as testemunhas", disse.

Thiago afirma que, entre as provas, estão fotos com Gugu, mensagens trocadas entre os dois e registros de uma conta bancária conjunta. Ele disse que irá recorrer e denuncia preconceito na decisão.

"Acredito que não ocorreria em um caso heterossexual. Irei recorrer, pois ainda acredito na Justiça e não aceitarei esse tipo de preconceito", afirmou ao portal. O chef ressaltou que o relacionamento era mantido em sigilo, por Gugu se tratar de uma pessoa pública.

Reconhecimento de união estável

Thiago entrou com a ação para reconhecimento de união estável em maio de 2020. Meses antes, entrou na disputa pelo direito de estar no inventário deixado por Gugu.

O chef de cozinha afirma ter se relacionado com o apresentador por mais de sete anos e que, durante três deles, tiveram uma vida conjugal.

Ainda de acordo com Thiago, os dois queriam formar uma família e viajaram juntos para mais de 40 destinos. As provas ainda dão conta de cartões de crédito compartilhados e investimentos em conjunto.

A família do apresentador disse que não sabe nada a respeito da decisão divulgada nesta segunda-feira (16).

A herança deixada por Gugu é alvo de grande disputa judicial. A mãe das filhas do apresentador, Rose Miriam di Matteo, também briga na Justiça para obter reconhecimento de sua união estável com Gugu.

A mãe do apresentador, Maria do Céu, chegou a dizer que Rose e Gugu nunca tiveram nada, mas que o apresentador dava a Rose tudo que ela queria.