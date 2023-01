Repórter da Record é agredida com soco ao vivo na Bahia; veja vídeo

Uma repórter da TV Itapoan, afiliada da Record TV na Bahia, foi agredida com um soco por dois homens durante uma entrada ao vivo em Salvador nesta segunda-feira (16). A jornalista Tarsilla Alvarindo noticiava um acidente com um óbito no bairro Paralela quando duas pessoas que conheciam a vítima iniciaram as agressões.

Um vídeo gravado na hora do ocorrido pela TV Bahia, afiliada da Rede Globo, mostra o momento em que a repórter é atingida por um soco na cara. Em seguida, o cinegrafista George Luís e o motorista Marcos Oliveira defenderam a jornalista, mas a situação escalonou e os agressores continuaram partindo para cima.

Agressão foi filmada por equipe de televisão; assista:

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou ao site Bahia Notícias que agentes de polícia no local apartaram a confusão. Os dois agressores foram levados à Central de Flagrantes. A equipe da TV Itapoan registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

Em comunicado oficial, a emissora repudiou os atos de violência, prestou solidariedade às vítimas e informou que "confia no trabalho das polícias Militar e Civil, assim como na justiça".

"Reiteremos que para haver jornalismo sério e comprometido é preciso ter a imprensa respeita no seu direito de informar a prestar serviço à população", diz o texto.

Repórter desabafa

Após o ocorrido, a repórter Tarsilla Alvarindo foi às redes sociais para desabafar sobre as agressões: "Eu comecei o dia bem, mirando uma semana leve, mas não foi o que aconteceu. Eu fui agredida agora há pouco durante um link que eu estava fazendo, noticiando um acidente".

Segundo a jornalista, um familiar da vítima do acidente pediu para que a equipe não filmasse os rostos dos parentes. "Eu respeitei aquele momento, conversei com ele e disse que a gente não mostraria de perto", relatou Tarsilla.