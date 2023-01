Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro após 6 meses

Após 6 meses de relacionamento, a ex-BBB Rafa Kalimann e o ator José Loreto não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora ao Uol.

Fãs do ex-casal já haviam percebido a distância entre os dois, não só nas redes sociais, mas inclusive em momentos de folga.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, o fim do relacionamento partiu da influenciadora, que agora está totalmente focada em seus novos projetos profissionais, que incluem teatro e televisão.

Além disso, fontes próximas à artista teriam afirmado que algumas atitudes de Loreto teriam incomodado Kalimann.

Início do relacionamento

O relacionamento entre Rafa Kalimann e José Loreto começou no dia 24 de junho, nos bastidores das gravações do “Domingão com Huck”. Eles estiveram no dominical formando o júri da semifinal do “Dança dos famosos”.

Antes, foram fotografados juntos em uma praia no Rio de Janeiro, mas só assumiram o romance em agosto do ano passado, quando posaram juntos no tapete vermelho do show de aniversário de 80 anos de Caetano Veloso, também na capital carioca.