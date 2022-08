Rafa Kalimann e José Loreto estão vivendo romance, diz jornal carioca

A ex-BBB Rafa Kalimann e o ator José Loreto estão em clima de romance. Segundo o jornal Extra, o casal vive um affair.

Ainda não assumido pelos dois, o jornal carioca aponta que o enlace começou no dia 24 de junho, nos bastidores das gravações do “Domingão com Huck”. Eles estiveram no dominical formando o júri da semifinal do “Dança dos famosos”.

Legenda: Rafa e José em momento de descontração com Luciano Huck Foto: Reprodução/Instagram

O clima de romance entre eles surgiu logo após a ex-BBB retornar de trabalho voluntário em Moçambique, na África. Na época, ela tinha acabado um breve relacionamento com Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei.

Comentário picante em rede social

De volta ao Brasil, Rafa e José Loreto se aproximaram, com direito a um comentário picante do ator em um vídeo da apresentadora de biquíni. “Nhac”, escreveu Loreto no dia 17 de julho no Instagram.

Na última sexta-feira, imagens dos dois na mesma localidade, na Praia da Joatinga, próximo à casa do ator, foram registradas nas redes sociais.

Rafa estava acompanhada da sobrinha, e Loreto levou a filha Bella, de 4 anos, do casamento que teve com a atriz Debora Nascimento.