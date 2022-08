Cid Moreira nega reaproximação com filhos: 'fui jogado no lixo por causa de dinheiro'

Cid Moreira, de 94 anos, voltou a falar sobre a relação turbulenta com os filhos Roger, 45, e Rodrigo, 52, por quem admite não querer uma reconciliação. Os herdeiros alegam na Justiça que o pai tem problemas psiquiátricos e é maltratado pela atual companheira dele, Fátima Sampoio, 58. O apresentador, porém, avalia que foi "jogado no lixo por causa de dinheiro".

"Não tenho interesse em me aproximar. Fui desonrado. Estou assistindo um seriado chamado 'Resurrection', que fala muito de honra, de palavra. Eu fui jogado no lixo por causa de dinheiro. E foi a segunda vez que eles tentaram. A primeira, eles fizeram uma ondinha e tal, mas na segunda, como a internet cresceu, pegou fogo. Mas foi tudo sem prova e o pessoal, por audiência, foi abrindo as portas", afirmou em entrevista à Quem.

Acusações são bobagens, diz Cid

O locutor considera como "bobagens" as acusações feitas pelos filhos e ressaltou que sempre cumpriu as suas obrigações porque trabalha "muito até hoje".

"Nunca fui processado por deixar de pagar alguma coisa na minha vida inteira para ficarem falando bobagens por aí. Eles queriam me interditar e cuidar de mim. Quem cuida de mim é a Fátima e muito bem, mas o Roger agiu mal desde a primeira vez que tentou me desonrar".

Cid, inclusive, revelou que se arrependeu de ter adotado Roger, filho da sobrinha de sua ex-mulher Ulhiana Naumtchyk. O "garoto inteligente" chegou a trabalhar com o locutor durante as gravações de passagens bíblicas, mas foi dispensado porque "ficava de má vontade".

"Influenciado por ela, acabei adotando ele por gratidão, porque ele estava trabalhando comigo. Sei lá porque fiz isso. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida", lamenta Cid.

Polêmica de Cid Moreira com filhos

Roger e Rodrigo entraram com um processo ainda no ano passado pedindo a prisão da jornalista Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira. Os filhos alegam que ela queria tomar posse dos bens do locutor e o mantinha refém dentro da própria casa sem acesso a água e medicamentos.

Em setembro de 2020, os filhos acusaram a jornalista de tentar se desfazer do patrimônio de Cid para não precisar dividir a herança com os enteados. Para eles, Fátima estaria "dilapidando" o patrimônio do apresentador e o transferindo para contas privadas.

Já em abril deste ano, Roger solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos por Cid e Fátima. Segundo ele, o pai o expulsou de casa após ter se assumido homossexual.