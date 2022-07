Filhos de Cid Moreira abrem nova ação contra atual esposa do jornalista

Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, abriram nova ação no Ministério Público Federal pedindo investigação contra Fátima Sampaio Moreira, atual mulher do jornalista, por dilapidação de patrimônio.

Segundo a ação, registrada na segunda (25), ela teria se aproveitado dos bens do ex-âncora do 'Jornal Nacional' de forma "ilegal e abusiva". No documento, os filhos listaram imóveis que pertenciam a Cid antes do início do relacionamento.

Ainda em julho de 2021, eles já haviam aberto um processo sobre o caso. Os dois pediram a interdição de Cid Moreira alegando senilidade. O termo se relaciona com o envelhecimento junto de doenças crônicas.

"As ações têm o mesmo intuito: fazer com que ela (Fátima) devolva tudo o que tirou dele", disse Roger Moreira ao portal Splash, do UOL.

O advogado dos dois filhos, Angelo Carbone, alega que a movimentação de Fátima precisa ser investigada.

"Ela transferiu para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões, e está sempre tentando vender imóveis. O dinheiro é mandado ao exterior para uma irmã de Fátima, que mora em Miami, nos EUA. Nossa esperança é que a polícia verifique como isso é feito. Ele aceita tudo o que ela quer", disse ao Splash.

Cid Moreira rebate

Apesar de citar uma provável senilidade de Cid, a acusação não se aprofunda sobre o caso de saúde de Cid. Em entrevista ao Splash para falar sobre o caso, ele refutou a afirmativa.

"Foram coisas tão absurdas, dizendo que eu tava passando fome. Meu Deus! Como? Como eu teria a saúde que eu tenho... Dormi mal uns dez dias, mas não perdi a fé em Deus e superei", relatou.

Além disso, Cid afirmou que não pretende se reconciliar com os dois filhos, visto que eles estariam motivados por "interesse financeiro".

"Pensei que nunca fosse acontecer comigo. Nunca. E, de repente, eu tive que provar que não... Eu tive que ir ao médico, etc. É desagradável, não é?", pontuou.