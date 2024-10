Porta da Esperança, clássico do programa Silvio Santos, retorna à TV brasileira após 28 anos

O clássico quadro "Porta da Esperança" vai retornar ao "Programa Silvio Santos" após 28 anos fora do ar. A novidade foi anunciada nas redes sociais do SBT, nessa quarta-feira (2), pela atual apresentadora da atração, Patrícia Abravanel. "Tenho uma surpresa para vocês. Reconhecem isso? É uma chave. E essa chave abre que porta?", perguntou ela.

O quadro, que estreou em 1984 e ficou no ar até 1996, é um dos que mais fizeram sucesso no comando de Silvio Santos — o apresentador e dono do SBT morreu no último mês de agosto, em São Paulo, devido a uma broncopneumonia após uma infecção por influenza A.

Como funcionava a 'Porta da Esperança'?

O quadro funcionava assim: os telespectadores enviavam cartas ao SBT com pedidos específicos, que iam desde bonecas e bicicletas a carros novos, e o "Homem do Baú" dizia que iria abrir as "portas da esperança" para descobrir se o sonho do participante escolhido havia sido atendido ou não.

Não se sabe ainda se a dinâmica seguirá a mesma. O SBT também ainda não informou quando o "Porta da Esperança" deve voltar à telinha, disse apenas que "em breve".

Recentemente, Patrícia Abravanel também anunciou a retomada de outro projeto clássico de seu pai, Silvio Santos: o "Show do Milhão".