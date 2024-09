Chaves e Chapolin voltam a ser exibidos na TV brasileira após SBT fechar acordo com Televisa

O SBT anunciou, nesta terça-feira (24), que os seriados Chaves e Chapolin voltarão para sua programação. A emissora afirmou que chegou "a um acordo com a Televisa [rede mexicana detentora dos direitos das séries] para adquirir os direitos de exibição no Brasil das séries, por completo, na TV aberta".

As atrações também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT. A nota diz que mais detalhes "do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos" serão revelados em breve.

O seriado mexicano Chaves era exibido em dois horários no canal: às 4h da manhã de sábado e às 9h30 de domingo. Chaves estava fora do ar por conta de uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, o protagonista da atração.

Chaves fora da grade de programação

Em julho de 2020, foi anunciado que Chaves e Chapolin seriam retirados da programação do SBT. Naquele ano, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal. A série já havia saído do ar outra vez e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003.

Segundo um comunicado divulgado na época, houve uma notificação por parte da Televisa de que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias". Na ocasião, o SBT disse lamentar a decisão e informou que a renovação do contrato de exibição havia sido confirmada "verbalmente".