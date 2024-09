SBT negocia retorno de Chaves à programação do canal após quatro anos fora do ar

O SBT negocia o retorno de "Chaves" para a televisão, após quatro anos fora do ar. O seriado voltará a ser transmitido no México, e a equipe do canal brasileiro já tenta a permissão, segundo apurado pelo F5, da Folha de S. Paulo.

O seriado estava fora do ar por conta de uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, o protagonista Chaves.

"Surpresa. Eles não contavam com a minha astúcia. 'Chaves' e 'Chapolin Colorado', a partir de segunda-feira, 23, na UniMás'", anunciou a Televisa.

Direitos de exibição

A emissora mexicana suspendeu a exibição em julho de 2020 e justificou que houve um problema com o "titular dos direitos das histórias".

A atração era exibida, no Brasil, há 36 anos. Agora, fãs estão na expectativa do retorno dos personagens da famosa vila.