Fábio Arruda morre em casa, aos 54 anos, três dias após cateterismo

O consultor de etiqueta e ex-participante do reality show A Fazenda, Fábio Arruda, morreu nesse sábado, aos 54 anos. O artista foi encontrado sem vida em casa por uma funcionária.

Poucos dias antes de sua morte, Arruda contou em suas redes sociais que havia feito um check-up e que precisava fazer uma cirurgia de emergência, pois estava com uma artéria 90% obstruída.

Veja também Zoeira Altas Horas' deste sábado (7) tem Xuxa e Paquitas como convidadas; confira nomes Zoeira Quarto onde Maidê Mahl foi encontrada não tem indícios de invasão, diz polícia

Ele passou então por um procedimento de cateterismo e recebeu alta, mas foi encontrado morto três dias depois.

Quando foi até as redes sociais falar sobre o check-up, Arruda lembrou que "setembro é o mês de prevenção das doenças do coração". "Não podia imaginar que os resultados de alguns exames que eu fiz, graças a um check-up, me colocariam aqui, num leito de hospital, esperando pela minha cirurgia no coração", disse Arruda antes de passar pelo cateterismo.

"Tô cuidando do meu coração, cuida do seu também", frisou ainda nas redes sociais.

Carreira na TV e autor de livros

Fábio Arruda ficou conhecido por seu trabalho como consultor de etiqueta e comportamento, fazendo participações em programas televisivos em que falava sobre boas maneiras e estilo de vida. Ele se formou em Comunicação Social e estudou moda e etiqueta na Europa e é autor de livros sobre etiqueta.

Além da sua popularidade como consultor de etiqueta, Fábio também participou da 1ª edição do reality "A Fazenda", na Record TV, e da 9ª edição do mesmo reality.