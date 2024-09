Quarto onde Maidê Mahl foi encontrada não tem indícios de invasão, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo informou neste sábado (7) que não há indícios de invasão ao quarto onde a atriz Maidê Mahl foi encontrada. A artista segue internada em estado grave no Hospital das Clínicas, e as investigações continuam. As informações são do jornal O Globo.



Durante as diligências no hotel onde a atriz foi encontrada, os agentes não encontraram evidências de que outras pessoas tenham entrado no ambiente. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

CASO MAIDÊ MAHL

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada na última quinta-feira (5) dentro de um quarto de hotel na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. A artista estava desaparecida desde segunda-feira (2) e famosos iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca do paradeiro dela.

A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), informou que policiais tiveram que arrombar a porta para entrar. Maidê apresentava lesões e foi encaminhada a um hospital.

QUEM É MAIDÊ MAHL

A atriz Maidê Mahl é conhecida pelos trabalhos no streaming. Na segunda temporada da série "O Rei da TV", da Star+, a atriz interpretou Elke Maravilha.

Já na produção "Vale dos Esquecidos", da HBO Max, a artista dá vida à personagem Giovanna. A atriz faz parte do casting artístico da empresa Mega Stage.