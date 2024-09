Após prisão na família, irmã de Deolane volta a divulgar apostas: 'Não posso quebrar contratos'

Daniele Bezerra, irmã da influenciadora digital Deolane Bezerra, retornou a divulgar jogos de apostas nas redes sociais após a prisão da mãe e da irmã, neste sábado (7). Daniele tem quase três milhões de seguidores no Instagram, onde incentiva a adesão às plataformas de aposta.

A também influenciadora usa o espaço para compartilhar organizações de sorteios e dos jogos virtuais, além de defender a família e atualizar informações sobre a prisão.

"Estamos por aqui, mais um dia, e hoje eu volto ao meu trabalho normal, às minhas divulgações e aos meus contratos, que eu não posso quebrar e ser responsabilizada", explicou nos stories.

Deolane e a mãe foram presas na quarta-feira (4), durante uma operação que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As duas estão em uma cela separada de outras detentas enquanto aguardam a decisão do Habeas Corpus. Daniele também agradeceu ao carinho e gestos de solidariedade com a família.

"(Agradecer) a cada um que está lá na porta daquela penitenciária, que não arredam o pé, as palavras de conforto que eu recebo aqui, de pessoas que eu nem imaginava, porque é sempre assim, né? É quem a gente menos imagina que nos conforta", refletiu.

Sobre as divulgações dos jogos de apostas, ela foi enfática: "não vou me abalar, não."

Boatos sobre Deolane solta

O advogado César Sales, do Grupo Esportes da Sorte, negou que Deolane tenha sido solta nessa sexta-feira (6).

“Esse boato que saiu na imprensa de que tem uma decisão de Habeas Corpus para Deolane é boato, não é verdade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está analisando o conflito de competência para definir quem é o desembargador responsável por essas decisões”, explicou ele, na porta do presídio Colônia Penal Feminina do Recife.

O advogado ainda salientou que ele e Deolane estão confiantes na Justiça. “Vamos esperar o momento oportuno, a decisão do desembargador competente, sem nenhum tipo de afobamento, sem nenhum tipo de desespero. Então vamos aguardar, a gente confia na Justiça. Ela tá bem, tá todo mundo bem. Aguardando e confiante”, definiu.