Músico Toni Plantão é internado e passará por procedimento no coração após obstrução das carótidas

O cantor Toni Platão foi internado no hospital após receber diagnóstico de carótidas entupidas, segundo apontou publicação do jornal O Globo neste sábado (7). Por conta disso, o músico iniciou preparação para realizar o procedimento de instalar um stent no coração.

"Alô, rapaziada! Venho aqui comunicar que, como sempre uma hora ela chega, a minha conta chegou e tô pagando agora. Depois de anos de tabagismo, minhas carótidas pediram arrego, entupiram. No momento me encontro internado", escreveu ele por meio das redes sociais.

Veja também Zoeira 'Nem sempre nossas decisões vão agradar', diz Iza em reta final de gravidez Zoeira Após prisão na família, irmã de Deolane volta a divulgar apostas: 'Não posso quebrar contratos'

Toni revelou que está se sentindo bem, mas o stent será necessário para liberar o caminho do sangue para o cérebro com a mesma intensidade de antes. Dessa forma, o cantor deve paralisar as atividades por enquanto.

"Estou fazendo tudo para sair dessa o mais brevemente possível para cumprir as apresentações que caíram. Tudo dando certo, outubro já está logo ali. Com fé nos deuses e na eficiente equipe médica que me assiste, estarei lépido e fagueiro para voltar ao que justifica a minha vida: cantar. Beijos para todos", finalizou.

Até então, nenhuma informação de quando o procedimento deve ser realizado foi divulgado, mas Toni segue bem e sob observação.